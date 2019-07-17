"Гра престолів" побила рекорд за кількістю номінацій на "Еммі"

Серіал "Гра престолів" отримав найбільшу кількість номінацій "Еммі" в цьому році. Новий рекорд склав 32 позиції. Раніше рекорд належав серіалу "Поліція Нью-Йорка" - 1994 році він виставлявся у 27 номінаціях. Про це йдеться на сайті "Еммі".

Серед лідерів виявилося серіал "Дивна місіс Мейзел", яке представлено в 20 категоріях, а серіал "Чорнобиль" на третьому місці з 19 номінацій.

Серед номінантів також серіали "Краще телефонуйте Солу", "Вбиваючи Єву", "Озарк", "Це ми", "Баррі" та інші.

Всього в цьому році у HBO 137 номінацій, а Netflix - 117. Головна телевізійна премія США присуджується кращим телепрограм, які вийшли в прайм-тайм у період з 1 червня 2018 року по 31 травня 2019 року. Вручення "Еммі 2019" пройде 22 вересня 2019 року в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі.

А тим часом серіал "Чорнобиль" став самим рейтинговим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів".

А петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Ігри престолів" зібрала вже мільйон підписів.

А рані HBO пояснив склянку з Starbucks у Дейенеріс серії "Ігри престолів", а соцмережі сміялися над кіноляпом.