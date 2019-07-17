підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 11:46 13
Шоу-бізнес 2019-07-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
"Гра престолів" побила рекорд за кількістю номінацій на "Еммі"

"Гра престолів" побила рекорд за кількістю номінацій на "Еммі"

Гра престолів. Фото: HBO
Гра престолів. Фото: HBO

Серіал "Гра престолів" отримав найбільшу кількість номінацій "Еммі" в цьому році. Новий рекорд склав 32 позиції. Раніше рекорд належав серіалу "Поліція Нью-Йорка" - 1994 році він виставлявся у 27 номінаціях. Про це йдеться на сайті "Еммі".

Серед лідерів виявилося серіал "Дивна місіс Мейзел", яке представлено в 20 категоріях, а серіал "Чорнобиль" на третьому місці з 19 номінацій.

Серед номінантів також серіали "Краще телефонуйте Солу", "Вбиваючи Єву", "Озарк", "Це ми", "Баррі" та інші.

Всього в цьому році у HBO 137 номінацій, а Netflix - 117. Головна телевізійна премія США присуджується кращим телепрограм, які вийшли в прайм-тайм у період з 1 червня 2018 року по 31 травня 2019 року. Вручення "Еммі 2019" пройде 22 вересня 2019 року в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі.

А тим часом серіал "Чорнобиль" став самим рейтинговим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів".

А петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Ігри престолів" зібрала вже мільйон підписів.

А рані HBO пояснив склянку з Starbucks у Дейенеріс серії "Ігри престолів", а соцмережі сміялися над кіноляпом.

Більше новин про: HBO Гра престолів Еммі

Архів
Новини
На виборах у Раду проходять 4 партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина" 13:39
ДБР буде допитувати суддів КС у справі Шевчука 13:37
Офіс Президента ініціює створення Ради по свободі слова 13:26
Зеленський ввів до складу Нацради з питань антикорупційної політики Баканова і Нефьодова 13:22
Кияни мають отримувати муніципальну пенсію, - Омельченко 13:18
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Європейський Союз повністю підтримує рух до більш прозорого енергоринку, - Йоханес Бауер 13:47
Кияни мають отримувати муніципальну пенсію, - Омельченко 13:18
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12% 10:30
Позеленілий фонтан у центрі Києва. Фото: СВКП
Фото дня: Центральні фонтани Києва позеленішали і забили мильними бульбашками 16:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok