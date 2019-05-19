Петиция с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов" собрала уже миллион подписей

Более миллиона человек оставили подписи под петицией с требованием к каналу HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов", сообщает Meduza.

Петиция была размещена на change.org неделю назад. Ее авторы считают, что сценаристы восьмого сезона Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс не справились со своей задачей, когда у них не было первоисточника в виде книг Джорджа Мартина.

Петицию уже поддержали 1 081 712 человек и новые подписи продолжают появляться кажую секунду.

Восьмой сезон "Игры престолов" основан не на романах из цикла "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, а на черновиках еще не опубликованных книг. На черновиках также основывались шестой и седьмой сезоны.

Заключительная серия "Игры престолов" выйдет в ночь на 20 мая.

Как сообщали Українські Новини, HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в серии "Игры престолов", а соцсети смеялись над киноляпом.

Также в промофото к предпоследней серии "Игры престолов" у Джейме Ланнистера выросла новая рука.

Кроме того, Джордж Мартин рассказал о работе над 3 спин-оффами "Игры престолов".