HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в последней серии "Игры престолов", а соцсети смеются над киноляпом

HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в последней серии "Игры престолов", а соцсети смеются над киноляп

Дейенерис со стаканчиком из Starbucks в 4 эпизоде 8 сезона "Игры престолов".

Дейенерис со стаканчиком из Starbucks в 4 эпизоде 8 сезона "Игры престолов".

Телеканал HBO прокомментировал неожиданное появление в четвертом эпизоде восьмого сезона "Игры престолов" бумажного стаканчика из кофейни Starbucks, вызвавшего бурную реакцию фанатов сериала в соцсетях, сообщает "Русская служба BBC".

"Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейенерис заказывала травяной чай", - говорится в шутливом заявлении телеканала.

Несоответствующий реалиям картины реквизит появился на столе рядом с Бурерожденной Матерью драконов Дейенерис Таргариен, которую играет Эмилия Кларк, во время пиршества в Винтерфелле по случаю победы над армией белых ходоков во главе с Королем Ночи.

Внимательные зрители заметили киноляп, который тут же стал поводом для шуток и острот в социальных сетях.

Пользователи Twitter шутили, что Дейенерис так сильно устала во время битвы при Винтерфелле, что отправилась в кофейню Starbucks за стаканчиком латте. Также пользователи соцсети шутили, что полное имя героини сериала, скорее всего, не уместилось на стакане.

Представитель Starbucks отреагировал на едкие шутки зрителей раньше, чем создатели сериала.

"Честно говоря, мы удивились, что она (Дейенерис Таргариен, - ред.) не заказала драконий напиток (прохладительный напиток Dragon Drink доступен в некоторых странах, где работают кофейни Starbucks, - ред.)", - признались в компании.

Исполнительный продюсер Берни Колфилд в интервью радиостанции WNYC также прокомментировала кадры с кружкой из Starbucks.

"Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks", - попыталась отшутиться Колфилд. Однако она извинилась за досадную ошибку и призналась, что сама была в шоке, когда увидела в фильме забытый стаканчик.

Колфилд отметила, что реквизиторы и декораторы работают на "1000 процентов", и подобные проколы во время съемок "Игры престолов" - большая редкость.

"Если это самое плохое, что они нашли в сериале, то у нас явно все хорошо", - сказала Берни Колфилд.

Некоторые пользователи соцсетей, однако, были не расположены шутить и отнеслись к киноляпу довольно серьезно, отметив, что хотя все это смешно и забавно, однако создатели сериала потратили два года на съемки нового сезона и при этом допустили такую грубую ошибку.

Многие зрители, впрочем, снисходительно отнеслись к ошибке, допущенной создателями "Игры престолов".

"Мне нравится, что Дейенерис отправила кого-то в Starbucks вскоре после битвы при Винтерфелле. Даже Бурерожденная Мать драконов нуждается в своей ежедневной чашке кофе, чтобы функционировать!" - написала девушка под ником Theodora.

Как сообщали Українські Новини, Стивен Кинг назвал своего фаворита в "Игре престолов" и посадил его на Железный трон.

Ранее HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.