Як бачили місячне затемнення жителі різних куточків Землі

З 16 на 17 липня відбулося часткове місячне затемнення. Українські Новини покажуть, як бачили місячне затемнення мешканці з різних куточків Землі. Напівтіньове місячне затемнення почалося о 21:43 за київським часом. В 23:01 подія перейшла у фазу часткового затемнення, і до 00:31 досягло свого піку.\r\nСпостерігати явище могли жителі Австралії, Африки, Південної Америки, більшої частини Європи і Азії.Затемнення в Німеччині\r\nМісячне затемнення в Саксонія-Анхальт. Скріншот: Instagram\/moozzoomphotography \r\nЗатемнення в Нідерландах\r\nМісячне затемнення в Батенбурзі. Скріншот: Instagram\/dutchdroneflights\r\nЗатемнення в Італії\r\nМісячне затемнення в Мілані. Скріншот: Instagram\/lucapi79 \r\nЗатемнення в Австралії\r\nМісячне затемнення в Канберрі. Скріншот: Instagram\/cracefulphotography \r\nЗатемнення у Фінляндії\r\nМісячне затемнення у Фінляндії. Скріншот: Instagram\/heidimaailmanaarella \r\nНагадаємо, раніше відбулася пряма трансляція місячного затемнення.Також астролог розповіла, як місячне затемнення може вплинути на поведінку людей. Тим часом Рената Раєвська склала незвичайний гороскоп для кожного знака зодіаку в день місячного затемнення. У ньому зазначено не те, що варто очікувати, а те, від чого можна позбутися.