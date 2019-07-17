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17 липня 2019, середа, 11:37 13
Lifestyle 2019-07-17T13:30:05+03:00
Українські Новини
Як бачили місячне затемнення жителі різних куточків Землі

Як бачили місячне затемнення жителі різних куточків Землі

Місячне затемнення. Фото: pixabay
Місячне затемнення. Фото: pixabay

З 16 на 17 липня відбулося часткове місячне затемнення. Українські Новини покажуть, як бачили місячне затемнення мешканці з різних куточків Землі.

Напівтіньове місячне затемнення почалося о 21:43 за київським часом. В 23:01 подія перейшла у фазу часткового затемнення, і до 00:31 досягло свого піку.

Спостерігати явище могли жителі Австралії, Африки, Південної Америки, більшої частини Європи і Азії.

Затемнення в Німеччині

Місячне затемнення в Саксонія-Анхальт. Скріншот: Instagram/moozzoomphotographyМісячне затемнення в Саксонія-Анхальт. Скріншот: Instagram/moozzoomphotography

Затемнення в Нідерландах

Місячне затемнення в Батенбурзі. Скріншот: Instagram/dutchdroneflightsМісячне затемнення в Батенбурзі. Скріншот: Instagram/dutchdroneflights

Затемнення в Італії

Місячне затемнення в Мілані. Скріншот: Instagram/lucapi79Місячне затемнення в Мілані. Скріншот: Instagram/lucapi79

Затемнення в Австралії

Місячне затемнення в Канберрі. Скріншот: Instagram/cracefulphotography Місячне затемнення в Канберрі. Скріншот: Instagram/cracefulphotography

Затемнення у Фінляндії

Місячне затемнення у Фінляндії. Скріншот: Instagram/heidimaailmanaarella Місячне затемнення у Фінляндії. Скріншот: Instagram/heidimaailmanaarella

Нагадаємо, раніше відбулася пряма трансляція місячного затемнення.

Також астролог розповіла, як місячне затемнення може вплинути на поведінку людей.

Тим часом Рената Раєвська склала незвичайний гороскоп для кожного знака зодіаку в день місячного затемнення. У ньому зазначено не те, що варто очікувати, а те, від чого можна позбутися.

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