Як бачили місячне затемнення жителі різних куточків Землі

З 16 на 17 липня відбулося часткове місячне затемнення. Українські Новини покажуть, як бачили місячне затемнення мешканці з різних куточків Землі.

Напівтіньове місячне затемнення почалося о 21:43 за київським часом. В 23:01 подія перейшла у фазу часткового затемнення, і до 00:31 досягло свого піку.

Спостерігати явище могли жителі Австралії, Африки, Південної Америки, більшої частини Європи і Азії.



Затемнення в Німеччині

Місячне затемнення в Саксонія-Анхальт. Скріншот: Instagram/moozzoomphotography

Затемнення в Нідерландах

Місячне затемнення в Батенбурзі. Скріншот: Instagram/dutchdroneflights

Затемнення в Італії

Місячне затемнення в Мілані. Скріншот: Instagram/lucapi79

Затемнення в Австралії

Місячне затемнення в Канберрі. Скріншот: Instagram/cracefulphotography

Затемнення у Фінляндії

Місячне затемнення у Фінляндії. Скріншот: Instagram/heidimaailmanaarella

Нагадаємо, раніше відбулася пряма трансляція місячного затемнення.



Також астролог розповіла, як місячне затемнення може вплинути на поведінку людей.



Тим часом Рената Раєвська склала незвичайний гороскоп для кожного знака зодіаку в день місячного затемнення. У ньому зазначено не те, що варто очікувати, а те, від чого можна позбутися.