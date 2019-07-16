Лунное затмение с 16 на 17 июля: астролог дала прогноз для знаков зодиака

Затмение произойдет 16 июля в полнолуние, в знаке Козерог.

Луна в Козероге будет в соединении с Плутоном, который символизирует трансформацию, увядание всего ненужного, разрушение старой жизни, и сильный поток энергии, которая дает масштабный рост в социуме и работе. Об этом сообщает астролог Рената Раевская на своей странице в Facebook.

"Самый лучший совет, который можно дать на ближайший год - с полной ответственностью перестать сравнивать и оглядываться. Если у вас есть совершенно ненужная привычка все сравнивать: жилплощадь, своих партнеров, свою жизнь, со своей прежней жизнью или с жизнью других - вы погрязнете в своих проблемах, которые будут исходить из головы. Оглядки на то, как было раньше - не имеют никаких мотивационных подоплек", - сказала астролог.

Раевская отметила, что читать гороскоп нужно без опасений и страха, в нем написано то, от чего можно избавиться в жизни. По ходу того, как Луна будет наполняться до своего полнолуния, обстоятельства будут накаляться, и, в момент затмения стартует начало избавления.

Овен

Постоянная нужда в деньгах. Чувство, что приобрести нужно много, а возможности на все нет. Подвешенное состояние, постоянная смена работы, невозможность найти хорошее предложение.

Телец

Одиночество, чувство ненужности. Мысли о том, что вы есть только сами у себя. Пустота, которую нечем заполнить. Чувство, что смысл жизни никогда не станет ясным.

Близнецы

Нервирующие сплошь обстоятельства. Постоянный бешеный ритм жизни, который не оправдывает ожидания.

Рак

Убытки, и не возвращенные долги. Постоянные стремления к чему-то высокому, желание быть чрезмерно богатым, фрустрация.

Лев

Невозможность найти партнера. Постоянный опустошающий опыт как в самих отношениях, так и в сексуальном опыте. Невозможность забеременеть.

Дева

Неудачные поиски себя в талантах. Невозможность реализовать идеи. Отсутствие мотивации, постоянные проблемы.

Весы

Неудачи в семье. Склоки и дележки всего, что касается материальных благ. Невозможность создать благоприятную атмосферу для каждого из членов семьи.

Скорпион

Жесткое самобичевание, неуважение к собственному труду, обесценивание себя как личности.

Стрелец

Вечные разборки с окружающими. Полное непонимание вас как личности окружающими.

Козерог

Повышенный уровень тревожности по отношению к своей внешности. Нежелание принять обстоятельства и себя в том виде, в котором это есть.

Водолей

Отсутствие взаимопонимания с коллегами. Невозможность найти свою волну развития.

Рыбы

Полное погружение в свои мечты глобального характера. Отсутствие понимания как должно быть, и развиваться все в вашей жизни.



Напомним, ранее астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей.



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