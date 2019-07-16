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16 июля 2019, вторник, 23:05 1097
Космос 2019-07-16T23:25:59+03:00
Українські Новини
Видео дня: прямая трансляция лунного затмения

Видео дня: прямая трансляция лунного затмения

В ночь с 16 на 17 июля жители Земли смогут наблюдать лунное затмение.  Явление станет финалом "коридора" летних затмений, который начался 2 июля.

Продолжительность теневого затмения составит почти три часа. Максимальной фазы оно достигнет в 00:31 по Киеву, в этот момент в тени Земли окажется 65% лунного диска. Наблюдать затмение смогут жители Южной Америки, Африки, Азии, Австралии и Европы. Увидеть явление можно будет и на территории Украины.

Полутеневое затмение в Киеве начнется в 21:43. Невооруженным глазом его не рассмотреть, но постепенно потемнение станет более заметным.

В 23:01 начнется фаза частичного затмения. Потемнение лунного лимба станет заметным.

К 00:31 событие достигнет пика. Потемнение (покраснение) северной части нашей спутницы станет максимальным. Тень скроет большую ее часть.

В 02:00 Луна полностью выйдет из тени Земли.

Лунное затмение происходит тогда, когда спутник нашей планеты попадает в тень Земли. В этом случае Луна может быть скрыта полностью (полное затмение) или частично (частное). В это время Земля располагается на линии между Луной и Солнцем, а спутник планеты окрашивается в характерный красный цвет. 

Напомним, что астролог дала прогноз для знаков зодиака.

Ранее астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей


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