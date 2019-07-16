Видео дня: прямая трансляция лунного затмения

В ночь с 16 на 17 июля жители Земли смогут наблюдать лунное затмение. Явление станет финалом "коридора" летних затмений, который начался 2 июля.\r\nПродолжительность теневого затмения составит почти три часа. Максимальной фазы оно достигнет в 00:31 по Киеву, в этот момент в тени Земли окажется 65% лунного диска. Наблюдать затмение смогут жители Южной Америки, Африки, Азии, Австралии и Европы. Увидеть явление можно будет и на территории Украины.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PiCaxmFyXW8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПолутеневое затмение в Киеве начнется в 21:43. Невооруженным глазом его не рассмотреть, но постепенно потемнение станет более заметным.\r\nВ 23:01 начнется фаза частичного затмения. Потемнение лунного лимба станет заметным.\r\nК 00:31 событие достигнет пика. Потемнение (покраснение) северной части нашей спутницы станет максимальным. Тень скроет большую ее часть.\r\nВ 02:00 Луна полностью выйдет из тени Земли.\r\nЛунное затмение происходит тогда, когда спутник нашей планеты попадает в тень Земли. В этом случае Луна может быть скрыта полностью (полное затмение) или частично (частное). В это время Земля располагается на линии между Луной и Солнцем, а спутник планеты окрашивается в характерный красный цвет. \r\nНапомним, что астролог дала прогноз для знаков зодиака.\r\nРанее астролог рассказала, как лунное затмение влияет на поведение людей. Лунный календарь на июль 2019: в какие дни планировать путешествия и заняться карьерой.