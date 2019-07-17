Зеленський звільнив першого заступника представника Президента в Криму Гданова

Президент Володимир Зеленський звільнив Ізета Гданова з посади першого заступника постійного представника Президента в анексованому Росією Криму після того, як призначив своїм представником в Криму Антона Кориневича

Про це йдеться в розпорядженні №205 від 16 липня, передають Українські Новини.

Гданова звільнено згідно з поданою ним заявою.

Він був призначений першим заступником голови Президента в Криму колишнім Президентом Петром Порошенком у серпні 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня Зеленський призначив представником Президента в Криму Антона Кориневича.

Кориневич раніше був викладачем Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка.

Раніше Порошенко звільнив свого представника в Криму. Зеленський звільнив чиновників 6 Київської області, призначених Порошенко і оголосив про масштабну люстрації топ-чиновників часів Порошенко.