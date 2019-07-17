У Порошенка заявили, що він не прийде на допит в ГБР

Колишній президент і кандидат у народні депутати Петро Порошенко не прийде на допит в Державне бюро розслідувань до 21 липня включно. Про це його захист повідомила ДБР 16 липня, написав адвокат Ігор Головань у блозі на Українській правді.

У листі до бюро зазначається, що Порошенко не отримував виклик на допит в якості свідка.

Але, в будь-якому випадку, у зв'язку з парламентською кампанією до 21 липня він часто знаходиться за межами Києва і не має можливості прибути на допит, оскільки істотно зайнятий діяльністю, пов'язаною з виборами".

Адвокат також звернувся до слідчого з проханням призначити дату допиту після 21 липня.

Главу політичної партії "Європейська солідарність", колишнього Президента України Петра Порошенка сьогодні, 17 липня, в 9.30 ранку чекають на допит у Державному бюро розслідувань (ДБР)

Раніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського.

ДБР вважає політичним тиском пікет прихильників Порошенка під своїм офісом.

У той же час, в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії Порошенка немає.