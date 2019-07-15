ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом

Захвату помещения ГБР для воздействия на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Украины, должна быть предоставлена оценка, написал директор ГБР Роман Труба на странице ведомства в Facebook.\r\n"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования Да вот, "громкие расследования", хотя я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры.\r\nСегодня в ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:- ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;- заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;- сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;- требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.\r\nЭто называется политическое давление.\r\nСреди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов.\r\nКасательно производств, участником которых является экс-президент Украины:\r\nПервое. ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины - одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину.\r\nВторое. ГБР стоит вне политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка.\r\nТретье. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений.\r\n\r\nНапомним, что ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.