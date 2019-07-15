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15 июля 2019, понедельник, 16:43 95
Силовые структуры 2019-07-15T18:30:03+03:00
Українські Новини
ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом

ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом

Захвату помещения ГБР для воздействия на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Украины, должна быть предоставлена   оценка, написал директор ГБР Роман Труба на странице ведомства в Facebook.

"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования Да вот, "громкие расследования", хотя я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры.

Сегодня в ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:

- ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;
- заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;
- сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;
- требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

Это называется политическое давление.

Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Касательно производств, участником которых является экс-президент Украины:

Первое. ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины - одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину.

Второе. ГБР стоит вне политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка.

Третье. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений.

Напомним, что ранее ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.

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