Напередодні виборів члени ЦВК заробляють до третини мільйона гривень

Заробітна плата членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) за місяць до проведення позачергових парламентських виборів склала від 226,6 тис. гривень до 304,8 тис. гривень, що більше зарплати членів ЦВК на президентських виборах.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

Голова комісії Тетяна Сліпачук заробила в червні 248 442 гривні, з яких її посадовий оклад та надбавка за інтенсивність праці склали по 53 тис. гривень, персональна надбавка - 37 тис., а премія - майже 106 тис.

Її заступники Євгеній Радченко та Олег Конопольський отримали 244 742 і 250 028 гривень зарплати відповідно, з якої оклад складає майже 48 тис., а премія - понад 90 тис.

Найвища зарплата в червні була у секретаря Центрвиборчкому Наталії Бернацької - 304 763 гривні, з яких оклад становить 48 тис., премія - понад 95 тис., а ще більше 42 тис. - доплата за роботу у вихідні дні за лютий-квітень.

Зарплата решти 12 членів ЦВК у червні склала від 226,6 тис. до 271,6 тис. гривень.

Відповідно, в середньому одному члену Центрвиборчкому за червень заплатили 252 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у день своєї інавгурації Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і 21 липня відбудуться позачергові вибори депутатів.

У виборах до Верховної Ради-2019 беруть участь 21 партія і більше трьох тисяч кандидатів.

ЦВК вже показала як буде виглядати виборчий бюлетень на парламентських виборах 2019.