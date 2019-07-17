У ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників, - заступник голови Буряк

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Буряк заявляє, що у ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників. Той, хто переступив межу закону, дійсно винен, повинен відповідати за законом. І ДБР докладе всіх зусиль до виявлення і розкриття злочинів", - повідомив чиновник.

За його словами, завдання ДБР – щоб люди повірили в правоохоронну систему, в те, що вона дійсно працює, що реагують на заяви, а проблеми вирішуються.

"Ось, що для нас пріоритетно. Зрозуміло, громадський резонанс викликають затримання високопоставлених чиновників. Але затримання рядового правоохоронця, який вчинив злочин проти громадянина, для нас не менш важливо. Вважаю, що будь-яке затримання зловмисника для того, хто постраждав, буде важливим", - підкреслив Буряк.

Як повідомляли Українські Новини, гучних затримань з участю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до виборів Верховної Ради не буде.

Заступник голови ДБР Буряк вважає незаконними звільнення Трубою керівників підрозділів.

ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.