У ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників, - заступник голови Буряк

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Буряк заявляє, що у ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"У ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників. Той, хто переступив межу закону, дійсно винен, повинен відповідати за законом. І ДБР докладе всіх зусиль до виявлення і розкриття злочинів", - повідомив чиновник.\r\nЗа його словами, завдання ДБР – щоб люди повірили в правоохоронну систему, в те, що вона дійсно працює, що реагують на заяви, а проблеми вирішуються.\r\n"Ось, що для нас пріоритетно. Зрозуміло, громадський резонанс викликають затримання високопоставлених чиновників. Але затримання рядового правоохоронця, який вчинив злочин проти громадянина, для нас не менш важливо. Вважаю, що будь-яке затримання зловмисника для того, хто постраждав, буде важливим", - підкреслив Буряк.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гучних затримань з участю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до виборів Верховної Ради не буде.\r\nЗаступник голови ДБР Буряк вважає незаконними звільнення Трубою керівників підрозділів.\r\nГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.