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18 червня 2019, вівторок, 12:55 10
Силові структури 2019-06-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
До виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде, - джерело

До виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде, - джерело

Гучних затримань за участю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до виборів Верховної Ради не буде.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Ні, не буде", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

При цьому, за його словами, НАБУ і САП планово продовжують реалізацію своїх напрацювань.

Також він повідомив, що до виборів не будуть вноситься подання про зняття з чинних депутатів Ради недоторканності.

"В цьому теж немає сенсу, оскільки ніхто не проголосує. Всі чекають виборів", - додав співрозмовник.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.

Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів.

Заступник голови Адміністрації Рябошапка раніше заявив, Зеленський допускає зміну керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

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