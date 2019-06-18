До виборів гучних затримань НАБУ і САП не буде, - джерело

Гучних затримань за участю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до виборів Верховної Ради не буде.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Ні, не буде", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.\r\nПри цьому, за його словами, НАБУ і САП планово продовжують реалізацію своїх напрацювань.\r\nТакож він повідомив, що до виборів не будуть вноситься подання про зняття з чинних депутатів Ради недоторканності.\r\n"В цьому теж немає сенсу, оскільки ніхто не проголосує. Всі чекають виборів", - додав співрозмовник.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від САП і НАБУ результатів гучних розслідувань протягом 3 місяців.\r\nЗеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів.\r\nЗаступник голови Адміністрації Рябошапка раніше заявив, Зеленський допускає зміну керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\n