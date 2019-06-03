ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливих порушень директора Державного бюро розслідувань Романа Труби під час звільнення 4 керівників підрозділів ДБР і доручила розслідування Національній поліції.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.

31 травня до Генеральної прокуратуру надійшла заява про злочин від голови ради громадського контролю при ДБР Максима Болдіна та секретаря ради Надії Корінної про вчинення кримінальних злочинів Трубою.

У заяві вказується, що Труба вчинив низку кримінальних злочинів, а саме: навмисне не виконав рішення суду, яким йому заборонено одноосібно без погодження з першим заступником і заступником виконувати певні повноваження (ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу); скоїв службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК); зловжив владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК); розголосив дані досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК).

3 червня ГПУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення директором ДБР кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення).

Здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Група прокурорів, які здійснюють нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, визначена з числа працівників Генеральної прокуратури.

За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення про відкриття справ інших фактів протиправної діяльності Труби.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

Труба прийняв рішення про звільнення працівників без погодження з першим заступником директора ДБР і заступником, що є порушенням закону та рішення суду, яким директору заборонено одноосібно здійснювати певні повноваження.

Труба звільнив керівника Полтавського територіального управління ДБР, а також трьох керівників підрозділів центрального апарату.

У серпні 2018 року Труба відмовився призначати рекомендованих комісією 27 кандидатів на керівні посади в Держбюро розслідувань.