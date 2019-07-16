Заступник голови ДБР Буряк вважає незаконними звільнення Трубою керівників підрозділів

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Буряк вважає, що директор ДБР Роман Труба незаконно звільнив керівників підрозділів.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я вже висловлювався щодо цих звільнень – законних підстав для них немає. Ми з першим заступником Ольгою Варченко не погодили ні один з наказів. Хоча, у нас колегіальний орган, директор приймав рішення одноосібно. Але це не єдине порушення. Тому, всі, хто звернувся до суду, вважаю, доб'ються відновлення на колишніх посадах", - сказав Буряк.

За його словами, безумовно, всі ці події позначаються на репутації правоохоронного органу, який повинен захищати права людей, а не порушувати.

Він зазначив, що така ситуація не відбулася б у ФБР США, з яким порівнюють ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник директора ДБР Ольга Варченко заявила, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

Богдан Чобіток, який очолював Управління внутрішнього контролю Держбюро розслідувань впевнений, що Труба, звільнивши його, знехтував антикорупційним законодавством.

ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.