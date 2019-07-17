Військове обладнання від Заходу припадає пилом в Україні на складах, - міністр оборони Канади

Міністр оборони Канади Харджит Саджан виступив з гучною заявою, через два тижні після візиту в цю країну президента Зеленського. Як виявилося, солідна частка військового обладнання і спорядження, яке Україна отримала від Заходу в якості допомоги для відбиття агресії Росії, до цих пір не використовується. Отримане від міжнародних союзників військове обладнання часом простоює в Україні на складах.

Про це Харджит Саджан заявив Radio Canada International, передає Укрінформ.

"Я їздив в Україну і бачив подароване іншими державами обладнання, яке припадає пилом в океанських контейнерах", - сказав Саджан.

На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розвитку власних оборонних інститутів.

Якщо зібрати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається домогтися своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.

Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами і власним баченням канадській військовій місії.

"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, щоб мати впевненість, що зможемо підтримати їх план", - заявив Саджан.

Він нагадав, що Канада в минулому році офіційно дозволила експорт зброї в Україну.

Як повідомляють Українські Новини, Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України.

Президент Володимир Зеленський з 1 по 3 липня перебуває з візитом в Канаді для участі в конференції за підтримки реформ в Україні, де він попросив підтримки у Канади, щоб встановити мир в Україні.