підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Військове обладнання від Заходу припадає пилом в Україні на складах, - міністр оборони Канади
17 липня 2019, середа, 09:30 22
Політика 2019-07-17T09:34:21+03:00
Українські Новини
Військове обладнання від Заходу припадає пилом в Україні на складах, - міністр оборони Канади

Військове обладнання від Заходу припадає пилом в Україні на складах, - міністр оборони Канади

Міністр оборони Канади Харджит Саджан виступив з гучною заявою, через два тижні після візиту в цю країну президента Зеленського. Як виявилося, солідна частка військового обладнання і спорядження, яке Україна отримала від Заходу в якості допомоги для відбиття агресії Росії, до цих пір не використовується. Отримане від міжнародних союзників військове обладнання часом простоює в Україні на складах.

Про це Харджит Саджан заявив Radio Canada International, передає Укрінформ.

"Я їздив в Україну і бачив подароване іншими державами обладнання, яке припадає пилом в океанських контейнерах", - сказав Саджан.

На його переконання, замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розвитку власних оборонних інститутів.

Якщо зібрати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається домогтися своєю присутністю в Україні, так це допомогти їм розробити належний план", - зазначив міністр оборони.

Він закликав новий уряд України якомога швидше визначитися з оборонними потребами і власним баченням канадській військовій місії.

"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, щоб мати впевненість, що зможемо підтримати їх план", - заявив Саджан.

Він нагадав, що Канада в минулому році офіційно дозволила експорт зброї в Україну.

Як повідомляють Українські Новини, Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України.

Президент Володимир Зеленський з 1 по 3 липня перебуває з візитом в Канаді для участі в конференції за підтримки реформ в Україні, де він попросив підтримки у Канади, щоб встановити мир в Україні.

Більше новин про: Канада військова техніка Міжнародна допомога

Архів
Новини
У НАТО помилково розкрили місця дислокації ядерної зброї в Європі, - ЗМІ 09:50
У ДБР немає наміру пересадити всіх чиновників, - заступник голови Буряк 09:42
Військове обладнання від Заходу припадає пилом в Україні на складах, - міністр оборони Канади 09:30
У годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві: людина впала на рейки 09:25 Доповнено
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
Третьяков заявив, що у наступному парламенті надаватиме пріоритет питанням ЖКГ 11:56 Відео
Якщо нам запропонують цікаву задачу в держсекторі, ми готові її вирішити, - радник екс-глави Дніпропетровської ОДА Юрій Голік 12:15
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Позеленілий фонтан у центрі Києва. Фото: СВКП
Фото дня: Центральні фонтани Києва позеленішали і забили мильними бульбашками 16:33
Суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського 13:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok