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16 липня 2019, вівторок, 23:05 66
Космос 2019-07-17T23:45:36+03:00
Українські Новини
Відео дня: пряма трансляція місячного затемнення

Відео дня: пряма трансляція місячного затемнення

В ніч з 16 на 17 липня жителі Землі зможуть спостерігати місячне затемнення. Явище стане фіналом "коридору" літніх затемнень, який розпочався 2 липня.

Тривалість тіньового затемнення складе майже три години. Воно досягне максимальної фази в 00:31 за Києвом, в цей момент в тіні Землі виявиться 65% місячного диска. Спостерігати затемнення зможуть жителі Південної Америки, Африки, Азії, Австралії й Європи. Побачити явище можна буде і на території України.

Напівтіньове затемнення почнеться о 21:43. Неозброєним оком його не розглянути, але поступово потемніння стане більш помітним.

В 23:01 почнеться фаза часткового затемнення. Потемніння місячного лімба стане помітним.

00:31 подія досягне піку. Потемніння (почервоніння) північної частини нашої супутниці стане максимальним. Тінь сховає більшу її частину.

В 02:00 Місяць повністю вийде з тіні Землі.

Місячне затемнення відбувається тоді, коли супутник нашої планети потрапляє в тінь Землі. У цьому випадку Місяць може бути прихована повністю (повне затемнення) або частково (приватне). В цей час Земля розташовується на лінії між Місяцем і Сонцем, а супутник планети забарвлюється в характерний червоний колір.

Нагадаємо, що астролог дала прогноз для знаків зодіаку.

Раніше астролог розповіла, як місячне затемнення впливає на поведінку людей. Місячний календар на липень 2019: в які дні планувати подорожі і зайнятися кар'єрою.

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