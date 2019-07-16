Відео дня: пряма трансляція місячного затемнення

В ніч з 16 на 17 липня жителі Землі зможуть спостерігати місячне затемнення. Явище стане фіналом "коридору" літніх затемнень, який розпочався 2 липня.\r\nТривалість тіньового затемнення складе майже три години. Воно досягне максимальної фази в 00:31 за Києвом, в цей момент в тіні Землі виявиться 65% місячного диска. Спостерігати затемнення зможуть жителі Південної Америки, Африки, Азії, Австралії й Європи. Побачити явище можна буде і на території України.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PiCaxmFyXW8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапівтіньове затемнення почнеться о 21:43. Неозброєним оком його не розглянути, але поступово потемніння стане більш помітним.\r\nВ 23:01 почнеться фаза часткового затемнення. Потемніння місячного лімба стане помітним.\r\n00:31 подія досягне піку. Потемніння (почервоніння) північної частини нашої супутниці стане максимальним. Тінь сховає більшу її частину.\r\nВ 02:00 Місяць повністю вийде з тіні Землі.\r\nМісячне затемнення відбувається тоді, коли супутник нашої планети потрапляє в тінь Землі. У цьому випадку Місяць може бути прихована повністю (повне затемнення) або частково (приватне). В цей час Земля розташовується на лінії між Місяцем і Сонцем, а супутник планети забарвлюється в характерний червоний колір.\r\nНагадаємо, що астролог дала прогноз для знаків зодіаку.\r\nРаніше астролог розповіла, як місячне затемнення впливає на поведінку людей. Місячний календар на липень 2019: в які дні планувати подорожі і зайнятися кар'єрою.