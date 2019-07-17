Сьогодні Порошенка чекають на допит в ДБР

Главу політичної партії "Європейська солідарність", колишнього Президента України Петра Порошенка сьогодні, 17 липня, в 9.30 ранку чекають на допит у Державному бюро розслідувань (ДБР). Однак останній заявив, що не отримував жодних повісток і 17 липня планує поїздку до Страсбурга (Франція), де Європейський парламент буде обирати керівництво Європейського Союзу (ЄС).

Про це повідомила прес-служба "Євросолідарності".

Повідомляється, що цей візит був внесений в графік Порошенка раніше.

Крім того, прес-служба "Європейської солідарності" зазначає, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від жодних слідчих органів.

Раніше Порошенко в п'ятницю, 12 липня, в ефірі телеканалу "Україна" сказав: "Заздалегідь повідомляю, що я планую 17-го бути в Страсбурзі, оскільки там у цей день відбудеться перше засідання Європарламенту, буде обиратися керівництво Євросоюзу, Єврокомісії, Європарламенту".

За словами колишнього Президента, політичні діячі та новообрані депутати Європарламенту запросили його для проведення переговорів. "У Страсбурзі ми будемо говорити про продовження санкцій, про зміцнення світової міжнародної солідарності на підтримку України. Для нас це зараз буде надзвичайно важливо", - підкреслив Порошенко.

У той же час, 11 липня прес-служба ДБР повідомила про виклик на допит Порошенка на 17 липня. "Так, дійсно його викликали на допит на 17 липня, на середу", - сказав представник ДБР. Однак час допиту і у якій справі Порошенко викликаний на допит не уточнили.

Нагадаємо, що раніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського.

ДБР вважає політичним тиском пікет прихильників Порошенка під своїм офісом.

У той же час, в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії Порошенка немає.