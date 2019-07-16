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16 липня 2019, вівторок, 20:34 11
Суспільство 2019-07-16T23:15:02+03:00
Українські Новини
Ліквідатор вибуху на ЧАЕС подивився серіал "Чорнобиль" і скоїв суїцид

Ліквідатор вибуху на ЧАЕС подивився серіал "Чорнобиль" і скоїв суїцид

Жусупов був одним з перших солдат-запасників, яких мобілізували в якості ліквідаторів. Фото: Daily Mail
Жусупов був одним з перших солдат-запасників, яких мобілізували в якості ліквідаторів. Фото: Daily Mail

В Казахстані через кілька днів після перегляду серіалу "Чорнобиль" від НВО покінчив з собою один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Його знайшли мертвим після падіння з даху 5-поверхового будинку. Про це повідомляє Daily Mail.

61-річний житель міста Актобе Нагашибай Жусупов, за словами його дочки, дивився серіал зі "сльозами на очах", тому що побачене в "Чорнобилі" викликало у нього важкі спогади про трагічну подію. Друзі вважають, що чоловік скоїв самогубство, так як відчув зневагу з боку влади. "Він жив у злиднях", – розповів знайомий Жусупова.

Дочка загиблого Гаухар розповіла, що її батько 10 років стояв у черзі на квартиру, але пізніше його викреслили зі списку, що не могло не позначитися на здоров'ї чоловіка. Він весь цей час жив у гуртожитку з дружиною і п'ятьма дітьми.

Жусупов був одним з перших солдат-запасників, яких мобілізували в якості ліквідаторів. Він працював прямо поруч з реактором в четвертому блоці.

"Вважаю, що він стрибнув з висоти в повному відчаї, тому що протягом багатьох років не міг отримати належне житло", – сказав голова організації, що представляє інтереси ліквідаторів аварії на ЧАЕС Бакітжан Сатов.

Як повідомляли Українські Новини, "найбрудніше місце" Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту. Раніше серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Зону відчуження.

Тим часом у Чорнобильській зоні будуть проводити вчення ЄС і НАТО.

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