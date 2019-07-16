Одеський дитячий табір закрили після масового отруєння відпочиваючих

Одеська обласна державна адміністрація вирішила тимчасово закрити дитячий табір "Медик-2" (Одеська область) через масове отруєння дітей.

Про це повідомила прес-служба обладміністрації, передають Українські Новини.

Встановлено, що діти отруїлися в їдальні табору.

В таборі провели перевірку, за результатами якої виявлена патогенна флора і дизентерія.

В дитячому таборі не дотримувалися санітарні норми при зберіганні продуктів, температурний режим, гігієна працівників харчоблоку.

Частина працівників працювала без медобстеження та офіційного працевлаштування.

12 липня 43 дитини госпіталізовані з табору гострий гастроентероколіт, пізніше їх кількість зросла до 54.

Як повідомляли Українські Новини, 54 дитини та 3 дорослих госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі "Медик-2" в селищі Сергіївка Одеської області. 12 липня 43 дитини були госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі "Медик-2" в Одеській області.

Тим часом, кожен третій дитячий табір порушує санітарні норми.