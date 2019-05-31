Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів ДБР, - перший заступник директора Варченко

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що директор ДБР Роман Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

Про це вона сказала в коментарі Українським Новинам.

"Вони (керівники підрозділів) звільнені незаконно", - зазначила Варченко.

За її словами, будь-яких документів, що підтверджують незадовільне проходження звільненими співробітниками випробувального терміну, їм не надавали.

Крім того, Труба порушив закон про держслужбу у частині повідомлення працівникам про звільнення в передбачений законом термін (не пізніше, ніж за 7 календарних днів).

Також, Труба прийняв рішення про звільнення без відповідного подання конкурсної комісії, що передбачає закон "Про Держбюро розслідувань".

Крім цього, попередження про звільнення прийнято без погодження з першим заступником директора ДБР і заступником, що є порушенням закону та рішення суду, яким директору заборонено одноосібно здійснювати певні повноваження.

Також, Труба порушив статтю Конституції про гарантування громадянам захисту від незаконного звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Труба звільнив керівника Полтавського територіального управління ДБР, а також трьох керівників підрозділів центрального апарату.

НАБУ відкрило справу за фактом можливої державної зради Труби.

Директор ДБР Труба придумав нову причину, щоб не створювати КДК.

У серпні 2018 року Труба відмовився призначати рекомендованих комісією 27 кандидатів на керівні посади в Держбюро розслідувань.