Труба порушує антикорупційне законодавство, - звільнений співробітник ДБР

Богдан Чобіток, який очолював Управління внутрішнього контролю Держбюро розслідувань впевнений, що директор ДБР Роман Труба, звільнивши його, зневажив антикорупційним законодательством.

Про це він повідомив в коментарі Українськи Новинам.

Чобіток повідомив, що найближчим часом має намір звернутися до суду з позовом, приводом для якого стало порушення директором ДБР антикорупційного законодавства.

Як раніше повідомляв українським ЗМІ сам Чобіток, з бюро його звільнили незаконно, після того, як він заактував відсутність на робочому місці голови Патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка.

"Саме той факт, що я заактував відсутність на робочому місці голови патронатної служби Олександра Удовиченка став приводом до мого звільнення", - вважає Богдан Чобіток.

Він впевнений, що діяв у повній відповідності до законодавства, а також відповідно до особистого припису Романа Труби, яким той уповноважив співробітників підрозділів внутрішнього контролю отримувати копії документів під час перевірки інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, з інших джерел, публікацій в ЗМІ і так далі.

"Не дивлячись на це, Труба на одній з внутрішніх нарад кваліфікував ці дії як такі, які виходять за рамки моєї компетенції і порушують чинне законодавство", - розповів Чобіток.

На його думку, в даному випадку основною метою Труби було нівелювати ефективність Управління внутрішнього контролю в Бюро, до того ж він таким чином спробував "зам'яти" правопорушення, вчинене Олександром Удовиченком, хоча повинен був діяти неупереджено.

Чобіток також посилається на закон "Про запобігання корупції", який наділяє його в даному випадку статусом викривача, оскільки дії Труби порушують антикорупційне законодавство.

У зв'язку з цим, акцентує увагу Чобіток, його не могли звільнити з займаної посади відповідно до законодавства.

"Розділ VIII закону" Про запобігання корупції "гарантує викривачам захист. Особи, які допомагають виявити і запобігти корупції, не можуть бути звільнені або притягнуті до дисциплінарної відповідальності ", - підкреслив Богдан Чобіток.

Він повідомив, що сповістив про це Національне агентство протидії корупції в середині червня, і "НАЗК повідомило Держбюро розслідувань про неприпустимість таких дій по відношенню до мене, порушення моїх прав як особи, яка повідомила про порушення вимог Закону" Про запобігання корупції ".

За його словами, Роман Труба, звільнивши його із займаної посади, не погодив свої дії з Уповноваженим посадовою особою Секретаріату КМУ з питань запобігання та виявлення корупції, хоча за законодавством мав це зробити.

"Своїми діями пан Труба не тільки порушив антикорупційне законодавство, але і спробував нівелювати суспільно важливий інститут викривача. Посадові особи, які отримали такий статус, відтепер не можуть бути впевнені в своїй захищеності. Втрачається мотивація до виявлення та запобігання корупційних дій", - резюмує Чобіток.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що до діяльності директора ДБР виникли питання і у представників громадськості. Експерт Олександр Лємєнов повідомляв, що незважаючи на домовленість з Трубою про те, що формування Ради громадського контролю при бюро повинно було відбуватися шляхом он-лайн голосування, пізніше директор ГБР все ж почав формувати Раду як зазвичай - шляхом проведення установчих зборів. У підсумку Рада вийшла нефункціональною.