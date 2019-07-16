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16 липня 2019, вівторок, 18:31 8
Зовнішня політика 2019-07-16T19:00:02+03:00
Українські Новини
ООН вітає переговори Путіна і Зеленського

ООН вітає переговори Путіна і Зеленського

Організація Об'єднаних Націй (ООН) вітає переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань миробудівництва Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки, присвяченому вступу в силу закону про забезпечення функціонування української мови як державної, скликаної на вимогу Росії, передають Українські Новини.

"В інавгураційній промові Президент Зеленський акцентував на необхідності миру, єдності і відмови від політики роз'єднання. Він підкреслив готовність до діалогу. ООН підтримує такі висловлювання, які роблять акцент на діалозі і світі. Ми вітаємо зусилля по діалогу на всіх рівнях, в тому числі двосторонньому між главами держав. Сподіваємося, що вони допоможуть розв'язати конфлікт", - сказала вона.

Переговори також привітав представник Франції в ООН.

"Ми вітаємо двосторонні контакти між Україною і Росією на високому рівні, які конкретизувалися в перший телефонна розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна 11 липня", - сказав він.

ТОВ розраховує, що позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня і формування нового уряду додадуть стимул для імплементації "мінських домовленостей".

Говорячи про закон про мову Дікарло зазначила, що він викликав зауваження, як всередині, так і поза України, і хоч у фінальній версії багато спірні пункти були зняті, закон досі викликає побоювання.

Вона закликала врахувати рекомендації управління Верховного комісара ООН з прав людини і негайно прийняти закон про реалізацію прав національних меншин, в якому захист їх прав співвідносилися б з захистом державної мови для інтеграції всередині суспільства.

Також вона нагадала, що після парламентських виборів в Україні очікуються висновки Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") за цим законом.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня Зеленський і Путін в телефонному режимі обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб.

Це був перший розмова Путіна і Зеленського, про який було повідомлено офіційно.

Зеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

Путін так і не привітав Зеленського з обранням Президентом України.

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