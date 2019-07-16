Поліція почала розслідувати вибух у дворі бізнесмена в Рівному

Поліція почала розслідувати вибух у дворі будинку бізнесмена Юрія Юхимчука в місті Рівне. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\nВ поліцію надійшло повідомлення від Юхимчука, що 15 липня на території його господарства на вулиці Ботанічної стався вибух.\r\nЗа результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу поліції встановили, що невідомий, знаходячись біля воріт двору, кинув у бік будинку гранату РГД-5.\r\nЇї уламки направили на експертизу.\r\nТакож з місця події вилучили запал до боєприпасу.\r\nСлідчо-оперативна група встановила, що в результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, гаражні ролетні ворота і автомобіль Audi Q7, який був припаркований у дворі.\r\nНа момент злочину в будинку знаходилися сам бізнесмен і його дружина.\r\nНіхто з них не постраждав.\r\nЗа даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nВ ході досудового розслідування поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.\r\nЮхимчук Юрій - співвласник кількох великих підприємств у Рівненській області,\r\nзокрема, "Рівне-Борошно" і "Воловиково".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 15 липня невідомі розбили скло і прикріпили страйкбольну гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради в Рівненській області.\r\n7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з центральних вулиць Рівного.\r\nПоліція встановлює осіб, кинули 21 травня гранату РГД-5 в будинок 45-річного бізнесмена Олега Каштана в Рівне.