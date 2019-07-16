Поліція почала розслідувати вибух у дворі бізнесмена в Рівному

Поліція почала розслідувати вибух у дворі будинку бізнесмена Юрія Юхимчука в місті Рівне. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

В поліцію надійшло повідомлення від Юхимчука, що 15 липня на території його господарства на вулиці Ботанічної стався вибух.

За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу поліції встановили, що невідомий, знаходячись біля воріт двору, кинув у бік будинку гранату РГД-5.

Її уламки направили на експертизу.

Також з місця події вилучили запал до боєприпасу.

Слідчо-оперативна група встановила, що в результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, гаражні ролетні ворота і автомобіль Audi Q7, який був припаркований у дворі.

На момент злочину в будинку знаходилися сам бізнесмен і його дружина.

Ніхто з них не постраждав.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Юхимчук Юрій - співвласник кількох великих підприємств у Рівненській області,

зокрема, "Рівне-Борошно" і "Воловиково".

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня невідомі розбили скло і прикріпили страйкбольну гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради в Рівненській області.

7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з центральних вулиць Рівного.

Поліція встановлює осіб, кинули 21 травня гранату РГД-5 в будинок 45-річного бізнесмена Олега Каштана в Рівне.