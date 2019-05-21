Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"Ровенские полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату на крышу дома частного предпринимателя", - сообщил он.

В полицию 21 мая около 1:20 поступило сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Бориса Степанишина в Ровно.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему бизнесмену.

В результате взрыва была повреждена крыша.

ГУ НП в Ровенской области

На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека.

Никто из них не пострадал.

В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Каштан является известным в Ровно застройщиком.

Как сообщали Українські Новини, автомобиль BMW был поврежден в результате взрыва прикрепленной к нему взрывчатки в среду, 15 мая, на ул. Трускавецкой во Львове. Взорванный автомобиль BMW X6 принадлежит основателю и директору девелоперской компании "Парус Development" Олегу Манзию.