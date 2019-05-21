Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\n"Ровенские полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату на крышу дома частного предпринимателя", - сообщил он.\r\nВ полицию 21 мая около 1:20 поступило сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Бориса Степанишина в Ровно.\r\n\r\nСледственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему бизнесмену.\r\nВ результате взрыва была повреждена крыша.\r\nГУ НП в Ровенской области\r\nНа момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека.\r\nНикто из них не пострадал.\r\nВ ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории.\r\nПо предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.\r\nПо данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.\r\nПолицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.\r\nКаштан является известным в Ровно застройщиком.\r\nКак сообщали Українські Новини, автомобиль BMW был поврежден в результате взрыва прикрепленной к нему взрывчатки в среду, 15 мая, на ул. Трускавецкой во Львове. Взорванный автомобиль BMW X6 принадлежит основателю и директору девелоперской компании "Парус Development" Олегу Манзию.