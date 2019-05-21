подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 12:51 172
Происшествия 2019-05-22T10:15:09+03:00
Українські Новини
Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату в дом бизнесмена в Ровно

ГУ НП в Ровенской области
ГУ НП в Ровенской области

Полиция устанавливает лиц, бросивших гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"Ровенские полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату на крышу дома частного предпринимателя", - сообщил он.

В полицию 21 мая около 1:20 поступило сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Бориса Степанишина в Ровно.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему бизнесмену.

В результате взрыва была повреждена крыша.

ГУ НП в Ровенской областиГУ НП в Ровенской области

На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека.

Никто из них не пострадал.

В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Каштан является известным в Ровно застройщиком.

Как сообщали Українські Новини, автомобиль BMW был поврежден в результате взрыва прикрепленной к нему взрывчатки в среду, 15 мая, на ул. Трускавецкой во Львове. Взорванный автомобиль BMW X6 принадлежит основателю и директору девелоперской компании "Парус Development" Олегу Манзию.

Больше новостей о: Граната Олег Каштан

Архив
Новости
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен 11:42
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok