підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 14:37 16
Події 2019-07-16T16:45:03+03:00
Українські Новини
В Одесі з 10 готелів евакуювали 800 людей

В Одесі з 10 готелів евакуювали 800 людей

Поліція евакуювала 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів в Одесі

Співробітники Національної поліції у вівторок евакуювали близько 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.

На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Вони обстежують приміщення і прилеглі території.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня в Одесі "мінер" морвокзалу вимагав відновити реєстрацію Клюєва і Шарія.

7 червня співробітники Національної поліції евакуювали близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі.

Раніше невідомий у четвер повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень та пологового будинку в Одесі.

 

Більше новин про: Евакуація Повідомлення про мінування готелі

Архів
Новини
Екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану, відпустили з-під варти 16:43
"Митний пульс" боротиметься за права білого бізнесу і прозору роботу митних сервісів 16:42
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
Фото: Ігор Зінкевич
Невідомі пошкодили пам'ятник на честь річниці народної республіки у Львові 16:25
Львівський губернатор Мальський звільнив заступника Гримак 16:18
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok