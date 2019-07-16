В Одесі з 10 готелів евакуювали 800 людей

Поліція евакуювала 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів в Одесі

Співробітники Національної поліції у вівторок евакуювали близько 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.

На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Вони обстежують приміщення і прилеглі території.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня в Одесі "мінер" морвокзалу вимагав відновити реєстрацію Клюєва і Шарія.

7 червня співробітники Національної поліції евакуювали близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі.

Раніше невідомий у четвер повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень та пологового будинку в Одесі.