В Одесі з 10 готелів евакуювали 800 людей

Поліція евакуювала 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів в Одесі\r\nСпівробітники Національної поліції у вівторок евакуювали близько 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів в Одесі.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Управління Нацполіції в Одеській області.\r\nНевідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.\r\nНа місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.\r\nВони обстежують приміщення і прилеглі території.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 липня в Одесі "мінер" морвокзалу вимагав відновити реєстрацію Клюєва і Шарія.\r\n7 червня співробітники Національної поліції евакуювали близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі.\r\nРаніше невідомий у четвер повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Одеса", трьох торгово-розважальних центрів, 3 лікарень та пологового будинку в Одесі.\r\n