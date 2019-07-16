У червні оклад та надбавка "за інтенсивність праці" Гройсмана зменшилися

Заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який у травні заробив 37,5 тисяч гривень, за червень становила 35,7 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гройсману в червні, становила 35 708 гривень, з них посадовий оклад - 12 168 гривень, надбавка за вислугу років - 4 745 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 5 476 гривень, індексація - 583 гривні, витрати - 10 222 гривні, відпускні - 2 513 гривень.

Сума утриманих податків становила 6 963 гривні.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 28 745 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку, проте Верховна Рада відмовилася відправити його у відставку.

Тим часом Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром.