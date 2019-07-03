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03 июля 2019, среда, 17:22 217
Политика 2019-07-03T17:26:04+03:00
Українські Новини
Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером

Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером

Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает назначение новым созывом Верховной Рады премьер-министром действующего премьера Владимира Гройсмана, но считает преждевременным это обсуждать.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Давайте мы сначала посмотрим, что скажет по поводу всех наших "хотелок" украинский народ 21 июля. И потом мы сядем и посмотрим, кого и сколько попало в Верховную Раду... Исходя из того, кто попадет в парламент мы будем смотреть, с кем нам будет по пути с принципиальной базовой идеологической точки зрения ценностных барьеров, через которые мы никогда не переступим",- сказал он.

Так он ответил на вопрос журналиста, готова ли "Слуга народа" поддержать кандидатуру Гройсмана.

Как сообщали Українські Новини, 13% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", хотят видеть премьер-министром лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 11% - лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко и 10% - действующего премьера Владимира Гройсмана.

Тем временем Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку, а Гройсман поблагодарил ее за это.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Премьер-министр выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019

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