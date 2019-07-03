Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает назначение новым созывом Верховной Рады премьер-министром действующего премьера Владимира Гройсмана, но считает преждевременным это обсуждать.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Давайте мы сначала посмотрим, что скажет по поводу всех наших "хотелок" украинский народ 21 июля. И потом мы сядем и посмотрим, кого и сколько попало в Верховную Раду... Исходя из того, кто попадет в парламент мы будем смотреть, с кем нам будет по пути с принципиальной базовой идеологической точки зрения ценностных барьеров, через которые мы никогда не переступим",- сказал он.

Так он ответил на вопрос журналиста, готова ли "Слуга народа" поддержать кандидатуру Гройсмана.

Как сообщали Українські Новини, 13% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", хотят видеть премьер-министром лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 11% - лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко и 10% - действующего премьера Владимира Гройсмана.

Тем временем Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку, а Гройсман поблагодарил ее за это.