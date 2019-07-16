Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відвідає Польщу 1 вересня, куди також запрошений американський Президент Дональд Трамп, однак їх спільна зустріч запланована раніше - влітку в США.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання Українських Новин на брифінгу.

"Ми дійсно плануємо візит в Польщу на 1 вересня на запрошення Президента Дуди. Там збирається багато лідерів. Думаю, і Президент Трамп приїде", - сказав він.

Водночас спільна зустріч Зеленського та Трампа, за його словами, відбудеться раніше.

"Ми плануємо наш візит раніше... У нас є запрошення від Президента Трампа, але конкретної дати поки немає", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше посол України в США Валерій Чалий розповів, що представники команди Зеленського планували відвідати Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі Президента України з президентом США Дональдом Трампом.

Підготовкою цього візиту займається посольство України в США, в тому числі посол Валерій Чалий.

Водночас Зеленський анонсував звільнення Чалого, тому, зі слів Пристайка, продовжить роботу тимчасовий повірений у справах України в США.

Заступник керівника Офісу нагадав, що загалом Зеленський вирішив звільнити 12 послів.

З його слів, більшість із них працюють понад 4-5 років і їхнє звільнення - це планова ротація.

Станом на 15 червня конкретна дата та порядок денний зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа поки не визначена.