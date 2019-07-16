підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 12:27 333
Судова влада 2019-07-16T14:00:03+03:00
Українські Новини
Рябошапка дав зрозуміти, що судова реформа не торкнеться Національної асоціації адвокатів

Рябошапка дав зрозуміти, що судова реформа не торкнеться Національної асоціації адвокатів

Заступник Офісу президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що майбутнє Національної асоціації адвокатів залежить тільки від неї самої, оскільки це самоврядна організація.

Про це він сказав журналістам у Києві, передають Українські Новини.

"Яке майбутнє Асоціації адвокатів? Я не знаю, яке у них майбутнє, оскільки це самоврядна організація і це залежить виключно від неї", - сказав він.

Рябошапка також додав, що законопроект Зеленського про люстрацію не передбачає люстрацію адвокатів.

Також чиновник прокоментував судову реформу, яку Офіс буде втілювати в життя.

"Судова реформа - комплексна, вона буде мати потребу в тривалому обговоренні та дискусії. Для цього була створена комісія з питань правової реформи і в рамках комісії будуть напрацьовуватися ініціативи. Очевидно, що цей парламент не здатний вже нічого прийняти, тому ця робота буде продовжена в новому парламенті. Я думаю, що це буде досить швидко", - зазначив заступник голови Офісу.

Рябошапка вважає, що необхідно переглянути зарплати тих судових інстанцій, в яких суддівська винагорода перевищує аналогічні розміри, які існують в розвинених країнах Європи.

"Не можуть в найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка повідомив, що Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

 

Більше новин про: Судова реформа Адвокати Зеленський Офіс президента адвокатське самоврядування Рябошапка

Архів
Новини
У Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання 14:08
Льовочкін обіцяє реальну децентралізацію після виборів 14:06
Зеленський нагородив орденом
Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу 14:00
В рамках Presszvanie пройшов спільний турнір з преферансу та покеру серед журналістів 14:00 Прес-реліз
Гроші на українську медицину були завжди, не було політичної волі їх використати за призначенням, - Дубіль 13:55
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Притула обіцяє "стібати" Зеленського в своєму гумористичному шоу 11:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok