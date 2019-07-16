Рябошапка дав зрозуміти, що судова реформа не торкнеться Національної асоціації адвокатів

Заступник Офісу президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що майбутнє Національної асоціації адвокатів залежить тільки від неї самої, оскільки це самоврядна організація.

Про це він сказав журналістам у Києві, передають Українські Новини.

"Яке майбутнє Асоціації адвокатів? Я не знаю, яке у них майбутнє, оскільки це самоврядна організація і це залежить виключно від неї", - сказав він.

Рябошапка також додав, що законопроект Зеленського про люстрацію не передбачає люстрацію адвокатів.

Також чиновник прокоментував судову реформу, яку Офіс буде втілювати в життя.

"Судова реформа - комплексна, вона буде мати потребу в тривалому обговоренні та дискусії. Для цього була створена комісія з питань правової реформи і в рамках комісії будуть напрацьовуватися ініціативи. Очевидно, що цей парламент не здатний вже нічого прийняти, тому ця робота буде продовжена в новому парламенті. Я думаю, що це буде досить швидко", - зазначив заступник голови Офісу.

Рябошапка вважає, що необхідно переглянути зарплати тих судових інстанцій, в яких суддівська винагорода перевищує аналогічні розміри, які існують в розвинених країнах Європи.

"Не можуть в найбіднішій країні Європи судді бути найбагатшими", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка повідомив, що Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.