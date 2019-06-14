Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи

Президент Володимир Зеленський має намір створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.\r\nПро це йдеться у заяві заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, опублікованій на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\n"Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв'язку з винесенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, які, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України і закону", - сказано в ньому.\r\nРябошапка вважає, що прийняття таких рішень продовжує руйнувати довіру українців до судової системи.\r\nЗгідно із заявою, подібні судові рішення свідчать про провал судової реформи, яка проходила під контролем Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nУ зв'язку з цим Зеленський прийняв рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи.\r\nАдміністрація також очікує реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.\r\nТим часом колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін вважає, що в судовій реформі необхідно повернутися до статус-кво на вихідні позиції Конституції 2016 року.