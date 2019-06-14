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14 червня 2019, пʼятниця, 20:53 15
Президент 2019-06-14T23:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи

Президент Володимир Зеленський має намір створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи і підготовки законодавчих і практичних кроків для вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Про це йдеться у заяві заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, опублікованій на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Ми стурбовані ситуацією, яка складається останнім часом у зв'язку з винесенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, які, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України і закону", - сказано в ньому.

Рябошапка вважає, що прийняття таких рішень продовжує руйнувати довіру українців до судової системи.

Згідно із заявою, подібні судові рішення свідчать про провал судової реформи, яка проходила під контролем Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка.

У зв'язку з цим Зеленський прийняв рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи.

Адміністрація також очікує реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.

Тим часом колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін вважає, що в судовій реформі необхідно повернутися до статус-кво на вихідні позиції Конституції 2016 року.

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