Рубль обвалився після різкого подорожчання на початку тижня

У вівторок, 16 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 15 липня, знизився на 3 копійки і склав 3,62 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу також знизився на 2 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 16 липня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,7055 26,0357 28,8063 29,3488 3,62 4,20 Максимальний 25,8200 26,3000 29,0100 29,6000 4,03 5,00 Мінімальний 25,3000 25,8600 28,0000 29,1500 2,50 4,07

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро почали дорожчати після падіння: курс валют на 16 липня.

Крім того, гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

Тим часом інфляція може перевищити прогноз НБУ майже вдвічі у 2 півріччі: що подорожчає.