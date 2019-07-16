Рубль обвалився після різкого подорожчання на початку тижня

У вівторок, 16 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 15 липня, знизився на 3 копійки і склав 3,62 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу також знизився на 2 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 16 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,7055\r\n26,0357\r\n28,8063\r\n29,3488\r\n3,62\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,8200\r\n26,3000\r\n29,0100\r\n29,6000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,3000\r\n25,8600\r\n28,0000\r\n29,1500\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро почали дорожчати після падіння: курс валют на 16 липня.\r\nКрім того, гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.\r\nТим часом інфляція може перевищити прогноз НБУ майже вдвічі у 2 півріччі: що подорожчає.