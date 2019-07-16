Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12%

Сьогодні українці при середній зарплаті у 10 239 гривень на місяць 48% доходів витрачають на їжу. Хоча до 2016 року цей показник доходив до 53%, йдеться у звітах Держстату.

Обидві цифри дуже великі. Середні витрати європейців на їжу становлять 12% від доходів. Наприклад, британці витрачають на їжу 10%, нідерландці – 10,6%, поляки – 17%, литовці – 27%, пише "Сьогодні".

Але якщо порівнювати з іншими країнами, то цей критерій для України не показовий, вважає керівниця якості життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Людмила Черенько.

"У нас багато витрат йде навіть у забезпечених верств населення, також висока калорійність добового харчування. Можливо, це ментальна риса українців. За цим критерієм нашу країну порівнювати не варто", – говорить Черенько.

На підтвердження своїх слів вона підрахувала, що частка домогосподарств в Україні, які витрачають на харчі понад 60% доходів, що становить 26,7%. При цьому частка домогосподарств, у яких залишається менше 10% після витрат на харчування і житло, – 7,6%.

Як повідомляли Уераїнські Новини, українці стали більш заможними, свідчать дані Держслужби статистики. Якщо порівнювати перші квартали і 2018 2019 років, середні доходи громадян зросли на 15,5% при інфляції за цей період 8,9%. Крім того, я 1 липня підвищили прожитковий мінімум.