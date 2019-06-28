Зарплата по стране стала ниже: сколько в среднем зарабатывают украинцы

В то время, как в Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, в мае средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с апрелем на 0,3%, или на 30 гривен, до 10 239 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 157 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 819 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:

май май в % к апрелю Средняя 10 239 99,7 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8 683 97,4 Промышленность 11 491 99,2 - Добывающая промышленность 15 408 92,0 - из него добыча каменного, бурого угля и торфа 10 902 100,8 - Обрабатывающая промышленность 9 838 99,5 - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 552 106,7 - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 151 101,5 - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 292 97,7 - производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 336 102,4 - химическое производство 18 888 95,5 - производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10 208 100,6 - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 514 99,3 - металлургия и обработка металла 10 857 103,0 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 13 255 110,9 - производство электрического и электронного оборудования 9 942 103,3 - производство машин и оборудования 9 835 99,6 - производство транспортного оборудования 11 536 103,7 - производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 10 810 99,2 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 12 805 99,0 - Водоснабжение;канализация, обращение с отходами 8 143 102,2 Строительство 9 234 100,6 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10 474 95,0 Транспорт и связь 11 548 101,2 Временное размещение и организация питания 6 773 103,8 Информация и телекоммуникации 17 120 83,4 Финансовая деятельность 18 888 95,2 Операции с недвижимостью 8 590 104,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 13 676 94,9 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 8 473 101,0 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 13 850 104,0 Образование 8 035 106,2 Здравоохранение и социальная помощь 6 915 102,6 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 383 102,9 Предоставление других услуг 8 854 99,0

Как сообщали Українські Новини, вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.

В апреле же средняя заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 0,3%, или на 32 гривны, до 10 269 гривен в месяц.

Тем временем появился список самых выгодных профессий в Украине с зарплатой выше 10 тысяч.