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28 июня 2019, пятница, 08:00 997
Экономика 2019-06-28T08:00:03+03:00
Українські Новини
Зарплата по стране стала ниже: сколько в среднем зарабатывают украинцы

Зарплата по стране стала ниже: сколько в среднем зарабатывают украинцы

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

В то время, как в Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, в мае средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с апрелем на 0,3%, или на 30 гривен, до 10 239 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 157 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 819 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:

  май май в % к апрелю
Средняя 10 239 99,7
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 8 683 97,4
Промышленность 11 491 99,2
- Добывающая промышленность 15 408 92,0
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 10 902 100,8
- Обрабатывающая промышленность 9 838 99,5
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 7 552 106,7
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9 151 101,5
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15 292 97,7
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11 336 102,4
- химическое производство 18 888 95,5
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10 208 100,6
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 13 514 99,3
- металлургия и обработка металла 10 857 103,0
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 13 255 110,9
- производство электрического и электронного оборудования 9 942 103,3
- производство машин и оборудования 9 835 99,6
- производство транспортного оборудования 11 536 103,7
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 10 810 99,2
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 12 805 99,0
- Водоснабжение;канализация, обращение с отходами 8 143 102,2
Строительство 9 234 100,6
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 10 474 95,0
Транспорт и связь 11 548 101,2
Временное размещение и организация питания 6 773 103,8
Информация и телекоммуникации 17 120 83,4
Финансовая деятельность 18 888 95,2
Операции с недвижимостью 8 590 104,8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 13 676 94,9
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 8 473 101,0
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 13 850 104,0
Образование 8 035 106,2
Здравоохранение и социальная помощь 6 915 102,6
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8 383 102,9
Предоставление других услуг 8 854 99,0

Как сообщали Українські Новини, вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.

В апреле же средняя заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 0,3%, или на 32 гривны, до 10 269 гривен в месяц.

Тем временем появился список самых выгодных профессий в Украине с зарплатой выше 10 тысяч.

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