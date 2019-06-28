Зарплата по стране стала ниже: сколько в среднем зарабатывают украинцы

В то время, как в Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, в мае средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с апрелем на 0,3%, или на 30 гривен, до 10 239 гривен в месяц.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nСамый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 157 гривен\/месяц.\r\nСамый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 819 гривен\/месяц.\r\nСредняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nмай\r\nмай в % к апрелю\r\n\r\n\r\nСредняя\r\n10 239\r\n99,7\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n8 683\r\n97,4\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n11 491\r\n99,2\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n15 408\r\n92,0\r\n\r\n\r\n- из него добыча каменного, бурого угля и торфа\r\n10 902\r\n100,8\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n9 838\r\n99,5\r\n\r\n\r\n- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия\r\n7 552\r\n106,7\r\n\r\n\r\n- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви\r\n9 151\r\n101,5\r\n\r\n\r\n- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность\r\n15 292\r\n97,7\r\n\r\n\r\n- производство кокса, продуктов нефтепереработки\r\n11 336\r\n102,4\r\n\r\n\r\n- химическое производство\r\n18 888\r\n95,5\r\n\r\n\r\n- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов\r\n10 208\r\n100,6\r\n\r\n\r\n- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий\r\n13 514\r\n99,3\r\n\r\n\r\n- металлургия и обработка металла\r\n10 857\r\n103,0\r\n\r\n\r\n- производство компьютеров, электронной и оптической продукции\r\n13 255\r\n110,9\r\n\r\n\r\n- производство электрического и электронного оборудования\r\n9 942\r\n103,3\r\n\r\n\r\n- производство машин и оборудования\r\n9 835\r\n99,6\r\n\r\n\r\n- производство транспортного оборудования\r\n11 536\r\n103,7\r\n\r\n\r\n- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования\r\n10 810\r\n99,2\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n12 805\r\n99,0\r\n\r\n\r\n- Водоснабжение;канализация, обращение с отходами\r\n8 143\r\n102,2\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n9 234\r\n100,6\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n10 474\r\n95,0\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n11 548\r\n101,2\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n6 773\r\n103,8\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n17 120\r\n83,4\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n18 888\r\n95,2\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n8 590\r\n104,8\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n13 676\r\n94,9\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n8 473\r\n101,0\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n13 850\r\n104,0\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n8 035\r\n106,2\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n6 915\r\n102,6\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n8 383\r\n102,9\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n8 854\r\n99,0\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозировал среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.\r\nВ апреле же средняя заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 0,3%, или на 32 гривны, до 10 269 гривен в месяц.\r\nТем временем появился список самых выгодных профессий в Украине с зарплатой выше 10 тысяч.