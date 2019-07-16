Грози, град і шквали охоплять майже всю Україну: рятувальники попередили про різке погіршення погоди

Сьогодні, 16 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що негода охопить майже всю Україну.

"За даними Укргідрометцентру, 16 липня в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про пожежонебезпеку на території країни.

"За даними Укргідрометцентру, 16-18 липня в більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли різко зміниться погода.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці.