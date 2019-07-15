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15 июля 2019, понедельник, 13:50 1161 Карта
Силовые структуры 2019-07-15T13:51:24+03:00
Українські Новини
Погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях, - ГосЧС

Погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях, - ГосЧС

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

В то время, как часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в понедельник и значительном ухудшении погоды до І уровня опасности в Приазовье и восточных областях во вторник, 16 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, по данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м / с.

При этом 16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (І  уровень опасности).

В то же время, согласно прогнозу, на востоке Украины во вторник переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, кое-где грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +19…+25 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда резко изменится погода.

Тем временем в начале рабочей недели Украину зальет дождями.

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