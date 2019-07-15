Погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях, - ГосЧС

В то время, как часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы , Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в понедельник и значительном ухудшении погоды до І уровня опасности в Приазовье и восточных областях во вторник, 16 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, по данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м / с.

При этом 16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности).

В то же время, согласно прогнозу, на востоке Украины во вторник переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, кое-где грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +19…+25 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда резко изменится погода.

Тем временем в начале рабочей недели Украину зальет дождями.