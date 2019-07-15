Погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях, - ГосЧС

В то время, как часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в понедельник и значительном ухудшении погоды до І уровня опасности в Приазовье и восточных областях во вторник, 16 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр, передают Українські Новини.\r\nТак, по данным Укргидрометцентра, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м \/ с.\r\nПри этом 16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м \/ с (І уровень опасности).\r\nВ то же время, согласно прогнозу, на востоке Украины во вторник переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, кое-где грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда резко изменится погода.\r\nТем временем в начале рабочей недели Украину зальет дождями.