Бойовики поранили двох воїнів ЗСУ при мінометних та гранатометних обстрілах

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 15 липня, 2 українських військових поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" зброї - мінометів калібру 120 - і 82-мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

Внаслідок обстрілу ворожих 2 військовослужбовців отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 19 раз обстріляли позиції підрозділів ООС 14 липня, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти по замінованому полю.

11 липня проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого пошкоджено декілька будинків.