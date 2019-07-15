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15 липня 2019, понеділок, 20:18 34
Силові структури 2019-07-15T22:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики поранили двох воїнів ЗСУ при мінометних та гранатометних обстрілах

Бойовики поранили двох воїнів ЗСУ при мінометних та гранатометних обстрілах

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 15 липня, 2 українських військових поранені.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" зброї - мінометів калібру 120 - і 82-мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

Внаслідок обстрілу ворожих 2 військовослужбовців отримали поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 19 раз обстріляли позиції підрозділів ООС 14 липня, втрат серед українських військовослужбовців не було.

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11 липня проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого пошкоджено декілька будинків.

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