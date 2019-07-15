Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и БМП

За минувшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Широкино, два раза рядом Новотроицкого, неподалеку Богдановки, трижды на окраине Красногоровки, в районе населенного пункта Марьинка, три раза вблизи Водяного, возле Лебединского, неподалеку Повлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 5 раз: вблизи Крымского, возле Зайцево, два раза неподалеку Новолуганского, в районе населенного пункта Попасная.

В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 14 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю.

11 июля пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов.