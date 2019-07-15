Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и БМП

За минувшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Широкино, два раза рядом Новотроицкого, неподалеку Богдановки, трижды на окраине Красногоровки, в районе населенного пункта Марьинка, три раза вблизи Водяного, возле Лебединского, неподалеку Повлополя.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 5 раз: вблизи Крымского, возле Зайцево, два раза неподалеку Новолуганского, в районе населенного пункта Попасная.\r\nВ результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.\r\nПо данным разведки 14 июля двое оккупантов получили ранения.\r\nС начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nКак сообщали Українські Новини, российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю.\r\n11 июля пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов.