подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 июля 2019, понедельник, 08:35 283
Силовые структуры 2019-07-15T08:38:09+03:00
Українські Новини
Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и БМП

Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и БМП

За минувшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Широкино, два раза рядом Новотроицкого, неподалеку Богдановки, трижды на окраине Красногоровки, в районе населенного пункта Марьинка, три раза вблизи Водяного, возле Лебединского, неподалеку Повлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 5 раз: вблизи Крымского, возле Зайцево, два раза неподалеку Новолуганского, в районе населенного пункта Попасная.

В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 14 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю.

11 июля пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. 

Больше новостей о: Боевики Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Что положить в аптечку в отпуск: фармацевты назвали основные препараты 09:16
ДТП с маршруткой на Житомирской трассе. Фото: Информатор
Под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть погибшие 08:56
Боевики обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и БМП 08:35
Тепло и горячая вода подешевеют: экономисты назвали риски 08:07
В поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко: подборка цитат 06:55
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией 10:44
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok