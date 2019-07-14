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14 июля 2019, воскресенье, 17:42 81
Силовые структуры 2019-07-14T17:47:26+03:00
Українські Новини
Боевики из БМП обстреляли жилые кварталы Марьинки

Боевики из БМП обстреляли жилые кварталы Марьинки

Обстрел Марьинки. Фото: штаб ООС
Обстрел Марьинки. Фото: штаб ООС

11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь по направлению поселка Трудовское.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"В ходе фотофиксации, офицеры наблюдательной группы украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения в менее четырех домах по разным адресам. В частности, на улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. Кроме того, на Шевченко 48, замечено поврежден забор. Военные утверждают, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов. Пострадавших не обнаружено", - говорится в нем.

Отмечается, что боевики в очередной раз нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку целенаправленно продолжают обстреливать мирные населенные пункты, в результате чего страдают простые люди.

Обстрел Марьинки. Фото: штаб ООСОбстрел Марьинки. Фото: штаб ООС

Как сообщали Українські Новини, боевики 15 раз обстреляли позиции ООС 13 июля, 2 военнослужащих ранены.

Ранее ракета боевиков на Донбассе попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен.

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