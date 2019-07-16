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16 липня 2019, вівторок, 06:00 12
Життя 2019-07-16T07:30:03+03:00
Українські Новини
Сухий кінець літа і заморозки у вересні: синоптики спрогнозували погоду на три місяці

Сухий кінець літа і заморозки у вересні: синоптики спрогнозували погоду на три місяці

Осінні заморозки. Фото: pixabay
Осінні заморозки. Фото: pixabay

Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує теплу і суху другу половину літа і заморозки до кінця вересня в той час, як у розпал літа вирують атмосферні фронти.

Про це на прес-конференції в понеділок повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова, передають Українські Новини.

З її слів, після 20 липня очікується переважно суха і тепла погода в усіх областях України, а температура повітря може досягати +30 градусів тепла.

"Температура буде доходити до 30 градусів і ще, можливо, плюс/мінус 2 градуси. Наприкінці місяця це будуть спекотні і сухі процеси", - повідомила вона.

Метеоролог зазначила, що в середині серпня також очікується переважно суха і тепла погода.

При цьому після 20 серпня очікується зниження температури.

"У середині серпня слід очікувати спекотних днів. Після 20 серпня відбувається різке похолодання. Ось це різке похолодання може на 6-8 градусів день від дня різнитися", - зазначила Мартазінова.

З її слів, в окремі дні липня і серпня слід очікувати опадів у вигляді дощів.

Згідно з прогнозами Мартазінової, наприкінці вересня очікуються заморозки з різким зниженням температури повітря, а в жовтні температура повітря вночі може досягати мінусових показників.

Як повідомляли Українські Новини, погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях.

Тим часом частину України накрили локальні грози, зливи та шквали.

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