Сухий кінець літа і заморозки у вересні: синоптики спрогнозували погоду на три місяці

Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує теплу і суху другу половину літа і заморозки до кінця вересня в той час, як у розпал літа вирують атмосферні фронти.\r\nПро це на прес-конференції в понеділок повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова, передають Українські Новини.\r\nЗ її слів, після 20 липня очікується переважно суха і тепла погода в усіх областях України, а температура повітря може досягати +30 градусів тепла.\r\n"Температура буде доходити до 30 градусів і ще, можливо, плюс\/мінус 2 градуси. Наприкінці місяця це будуть спекотні і сухі процеси", - повідомила вона.\r\nМетеоролог зазначила, що в середині серпня також очікується переважно суха і тепла погода.\r\nПри цьому після 20 серпня очікується зниження температури.\r\n"У середині серпня слід очікувати спекотних днів. Після 20 серпня відбувається різке похолодання. Ось це різке похолодання може на 6-8 градусів день від дня різнитися", - зазначила Мартазінова.\r\nЗ її слів, в окремі дні липня і серпня слід очікувати опадів у вигляді дощів.\r\nЗгідно з прогнозами Мартазінової, наприкінці вересня очікуються заморозки з різким зниженням температури повітря, а в жовтні температура повітря вночі може досягати мінусових показників.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях.\r\nТим часом частину України накрили локальні грози, зливи та шквали.