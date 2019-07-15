СБУ допитала генпродюсера NewsОne Голованова

Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsОne, передають Українські Новини.

"Сьогодні на допиті я був в СБУ", - сказав він.

Деталей допиту він не повідомив.

Він зазначив, що, швидше за все, його продовжать викликати на допити.

"Все-таки я вважаю це тиском на свободу слова... ситуація максимально використовується політичними силами і партіями", - зазначив Голованов.

Також він вважає тиском на свободу слова виклики на допит журналістів телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму.

Раніше Нацрада з телебачення призначив позапланову перевірку NewsOne.

Тим часом НСЖУ вважає залякуванням виклик на допит в ГПУ журналіста NewsOne за намір провести телеміст з РФ.