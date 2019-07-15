підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 липня 2019, понеділок, 16:30 17
Силові структури 2019-07-15T18:00:03+03:00
Українські Новини
СБУ допитала генпродюсера NewsОne Голованова

СБУ допитала генпродюсера NewsОne Голованова

Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsОne, передають Українські Новини.

"Сьогодні на допиті я був в СБУ", - сказав він.

Деталей допиту він не повідомив.

Він зазначив, що, швидше за все, його продовжать викликати на допити.

"Все-таки я вважаю це тиском на свободу слова... ситуація максимально використовується політичними силами і партіями", - зазначив Голованов.

Також він вважає тиском на свободу слова виклики на допит журналістів телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму.

Раніше Нацрада з телебачення призначив позапланову перевірку NewsOne.

Тим часом НСЖУ вважає залякуванням виклик на допит в ГПУ журналіста NewsOne за намір провести телеміст з РФ.

Більше новин про: СБУ NewsOne Допит Василь Голованов

Архів
Новини
Через борги та нові схеми у вуглепромі шахтарі знову збираються до Києва, – ЗМІ 18:42
Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків 18:20
Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2,6 млн за п'ять місяців 18:19
2 тис. учасників АТО/ООС отримають в Києві бюджетне житло, – КМДА 18:14
У Києві почали капремонт дороги на проспекті Бандери 18:06
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води 10:10
Стара вантажівка в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook
У Чорнобильській зоні виявили небезпечний предмет з потужною радіацією 10:44
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Рейк'явік. Фото: pixabay
Лондон на першому місці: Визначено 5 найрозвинутіших міст світу 00:09
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень 12:15
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok