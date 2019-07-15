СБУ допитала генпродюсера NewsОne Голованова

Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.\r\nПро це він сказав в ефірі телеканалу NewsОne, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні на допиті я був в СБУ", - сказав він.\r\nДеталей допиту він не повідомив.\r\nВін зазначив, що, швидше за все, його продовжать викликати на допити.\r\n"Все-таки я вважаю це тиском на свободу слова... ситуація максимально використовується політичними силами і партіями", - зазначив Голованов.\r\nТакож він вважає тиском на свободу слова виклики на допит журналістів телеканалу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму.\r\nРаніше Нацрада з телебачення призначив позапланову перевірку NewsOne.\r\nТим часом НСЖУ вважає залякуванням виклик на допит в ГПУ журналіста NewsOne за намір провести телеміст з РФ.