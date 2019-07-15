На вихідні, 13 і 14 липня, невідомі забруднили фонтан "Водяна куля" і одну чашу "Малих" фонтанів на Майдані Незалежності в Києві.

Відповідне фото опублікувало Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" на сторінці в соцмережі Facebook.

"13 і 14 липня працівниками СВКП "Київводфонд" було виявлено забруднення води фонтанів "Водяна куля" і однієї чаші "Малих" фонтанів на Майдані Незалежності. Воду "Водяної кулі" було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу, а у чашу "Малого" - додано мильний розчин", - сказано в повідомленні.

Пошкодження вже усунули і фонтани вже працюють за звичайним графіком. Однак, як попереджають у підприємстві, подібні забруднення призводять до швидкого зносу обладнання.

Фонтан з мильними бульбашками. Фото: СВКП "Київводфонд"/Facebook

У "Київводфонді" закликали мешканців Києва та гостей міста дбайливо ставитися до фонтанів, адже вони є візитною карткою і однієюз головних прикрас столиці.

Як повідомляли Українські Новини, в акваторії Русанівського каналу зламалися світло-музичні фонтани.

Також у Маріуполі Зеленський пробігся з охороною фонтаном. Саакашвілі слідом за Зеленським пробігся фонтаном, але в Одесі.