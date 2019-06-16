В Мариуполе Зеленский пробежался с охраной по фонтану

Президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь, где открыл вместе с министром внутренних дел Арменом Аваковым центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям покупался в фонтане.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков "ДНР" Зеленский подошел к Драматическому театру.

После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

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Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время. Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса, где также анонсировал подготовку реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

14 июня Владимир Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов. Кроме того, Зеленский поздравил украинских медиков с наступающим праздником, а также пожелал украинцам крепкого здоровья.