В Мариуполе Зеленский пробежался с охраной по фонтану

Президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь, где открыл вместе с министром внутренних дел Арменом Аваковым центр разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям покупался в фонтане.\r\nОб этом сообщают "Новости Донбасса".\r\nЭто произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков "ДНР" Зеленский подошел к Драматическому театру.\r\nПосле пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fEmthwIESXA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время. Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса, где также анонсировал подготовку реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.\r\n14 июня Владимир Зеленский рассказал о покупке 200 машин "скорой" за счет меценатов. Кроме того, Зеленский поздравил украинских медиков с наступающим праздником, а также пожелал украинцам крепкого здоровья.