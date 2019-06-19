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19 июня 2019, среда, 22:20 380
Политика 2019-06-19T23:03:54+03:00
Українські Новини
Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану, но в Одессе

Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану, но в Одессе

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили повторил поступок Президента Украины Владимира Зеленского и пробежался по фонтану в Одессе. Видео "пробежки" Саакашвили опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube.

"Проверили фонтаны в Одессе", - подписал видео Саакашвили.

В комментариях под видео оценка поступка Саакашвили пользователями видеохостинга была неоднозначной. Некоторые комментаторы отметили, что видно, как Саакашвили соскучился по Одессе, другие же назвали такой поступок "копиркой" Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе Зеленский пробежался с охраной по фонтану.

Тем временем Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил".

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