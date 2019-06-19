Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану, но в Одессе

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили повторил поступок Президента Украины Владимира Зеленского и пробежался по фонтану в Одессе. Видео "пробежки" Саакашвили опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube.\r\n"Проверили фонтаны в Одессе", - подписал видео Саакашвили.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hKG_zDhv6Gg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ комментариях под видео оценка поступка Саакашвили пользователями видеохостинга была неоднозначной. Некоторые комментаторы отметили, что видно, как Саакашвили соскучился по Одессе, другие же назвали такой поступок "копиркой" Зеленского.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Мариуполе Зеленский пробежался с охраной по фонтану.\r\nТем временем Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил".