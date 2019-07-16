Україна потрапила до зони потужних атмосферних фронтів: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Поки синоптики спрогнозували погоду на три місяці, Україна знаходиться в зоні атмосферних фронтів, тому у вівторок, 16 липня, і до кінця тижня очікуються сильні дощі, які затихнуть тільки перед вихідними.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Хмарний, з дощами, фронт, поступово переміщається в східному напрямку. Тому 16 липня дощі найбільш вірогідні у східній частині України", - повідомила Діденко.\r\nНаголошується, що це не означає абсолютне сонце на решті території - сонце все ж буде чергуватися з локальними дощами, хоча і незначними.\r\nУ вівторок найтепліше буде на півдні України - +24...+28 градусів, а найхолодніше на сході - +18...+22 градуси.\r\nУ більшості областей передбачається +20...+25 градусів. При цьому протягом дня в столиці буде трохи холодніше -+21...+23 градуси.\r\n"У Києві середина літа відзначається періодичними дощами. І 16 липня є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також розраховуйте. Надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних і північних областях, температура повітря буде поступово підвищуватися", - розповіла синоптик.\r\nЗа словами Діденко, в другій половині тижня, особливо на вихідних, "літо нарешті нам широко усміхнеться": вдень потеплішає до +25...+29 градусів, на півдні до +30 градусів.\r\n"До чергової хвилі всенародного стогону про спеку залишилося півтижня - насолоджуйтеся свіжим повітрям", - порадила синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, негода продовжить атакувати Україну, місцями похолоднішає до +3.\r\nТим часом в ДСНС попередили, що погода ускладниться до І рівня небезпеки в деяких областях.