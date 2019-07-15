Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, якому платять у два рази більше, ніж Турчинову, задекларував 1 млн гривень доходів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

5 липня він отримав 992 902 гривні гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими договорами від ЄБРР.

Як повідомляли Українські Новини, з червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.

Тим часом у Зеленського готові люструвати Данилюка.