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15 липня 2019, понеділок, 13:57 14
Політика 2019-07-15T14:30:02+03:00
Українські Новини
Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР

Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР

Олександр Данилюк
Олександр Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, якому платять у два рази більше, ніж Турчинову, задекларував 1 млн гривень доходів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

5 липня він отримав 992 902 гривні гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими договорами від ЄБРР.

Як повідомляли Українські Новини, з червня Олександр Данилюк керує національним координаційним центром кібербезпеки.

Тим часом у Зеленського готові люструвати Данилюка.

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