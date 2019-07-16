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16 липня 2019, вівторок, 07:30 90
Туризм 2019-07-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Як правильно зібрати речі: що потрібно знати туристу

Як правильно зібрати речі: що потрібно знати туристу

Відпочинок. Фото: pixabay
Відпочинок. Фото: pixabay

Настало літо, а значить не за горами пора відпусток, і українці будуть у пошуках країн для гарного відпочинку. З року в рік виникає питання "а що ж покласти у валізу, щоб не взяти зайвого". Адже, в основному, більшість речей протягом відпочинку не використовується, а тільки займає місце у валізі. А тому потрібно підійти до цього питання серйозно. Українські Новини дають декілька порад, як зібрати валізу.

  • Документи

Перш за все, потрібно взяти документи: ваучери на трансфер, квитки та інші, а також гроші. Не треба їх ховати занадто далеко у валізу, достатньо буде тримати їх у ручній поклажі або спеціальному органайзері. Зарядний пристрій для телефону також має бути поруч, адже у разі затримки рейсу або втрати багажу можна залишитися без зв'язку, якщо телефон вимкнеться.

  • Аптечка

Обов'язково потрібно взяти аптечку з препаратами першої необхідності, зокрема це знеболюючі та жарознижуючі засоби, таблетки від кишкових розладів тощо. Адже зовсім не хочеться провести відпустку в номері готелю через головний біль або гарячку.

  • Косметика

Не потрібно везти з собою весь «арсенал» косметики, оскільки більшість бальзамів і шампунів будуть в готелі. Достатньо буде косметики для щоденного догляду, наприклад тонік або зволожуючий крем і, обов'язково, крем для засмаги з високим рівнем захисту від ультрафіолету.

  • Взуття і одяг

Не варто брати з собою занадто багато речей і взуття, тому що, як правило, більшість з них так і лежать не розпакованими у валізі, а також тому, що в більшості авіакомпаній є свої обмеження у вазі, через що доведеться сплатити додаткові кошти. Тому потрібно брати тільки найнеобхідніші для відпочинку одяг і взуття. Для більшої зручності, одяг рекомендується скручувати у валики, адже це допоможе не тільки збільшити місце у валізі, але і зменшить кількість складок на речах. Буде доречним заповнити ярлик на валізі, оскільки це допоможе знайти власника у разі втрати багажу.

  • Сувеніри

Купуючи сувеніри, потрібно врахувати для них місце у валізі. Адже повертаючись додому, речей буде ще більше і це ускладнить упаковку речей разом з сувенірами. Тому потрібно подбати про місце для подарунків заздалегідь.

Як повідомляли Українські Новини, названі 10 популярних курортів для відпочинку в Україні. А також в Туреччині зросли ціни на відпочинок.

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