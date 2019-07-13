Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей

В летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха за границей остается Турция, как и в прошлом году.\r\nОб этом сообщает пресс-служба компании Google.\r\nТак, поисковые запросы украинских пользователей со словами "відпочинок в ... \/ отдых в ..." за последние 3 месяца позволили выяснить, какие страны и курорты для отдыха чаще всего спрашивают украинцы в Google.\r\nКоторый год у украинцев самым популярным направлением для отдыха за границей остается Турция. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:\r\n\r\nТурция\r\nЕгипет\r\nБолгария\r\nГрузия\r\nКипр\r\nГреция\r\nЧерногория\r\nХорватия\r\nТунис\r\nИспания\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.\r\nРанее также сообщалось о странах, где по данным туристических агентств можно недорого отдохнуть, полакомиться экзотическими фруктами и найти бюджетное и качественное жилье.