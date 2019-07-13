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13 июля 2019, суббота, 08:00 3605
Туризм 2019-07-13T08:00:03+03:00
Українські Новини
Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей

Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей

Турция Анталья. Фото: pixabay.com
Турция Анталья. Фото: pixabay.com

В летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха за границей остается Турция, как и в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба компании Google.

Так, поисковые запросы украинских пользователей со словами "відпочинок в ... / отдых в ..." за последние 3 месяца позволили выяснить, какие страны и курорты для отдыха чаще всего спрашивают украинцы в Google.

Который год у украинцев самым популярным направлением для отдыха за границей остается Турция. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания.  В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  1. Турция
  2. Египет
  3. Болгария
  4. Грузия
  5. Кипр
  6. Греция
  7. Черногория
  8. Хорватия
  9. Тунис
  10. Испания

Как сообщали Українські Новини, цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.

Ранее также сообщалось о странах, где по данным туристических агентств можно недорого отдохнуть, полакомиться экзотическими фруктами и найти бюджетное и качественное жилье.

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