Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей

В летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха за границей остается Турция, как и в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба компании Google.

Так, поисковые запросы украинских пользователей со словами "відпочинок в ... / отдых в ..." за последние 3 месяца позволили выяснить, какие страны и курорты для отдыха чаще всего спрашивают украинцы в Google.

Который год у украинцев самым популярным направлением для отдыха за границей остается Турция. Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

Турция Египет Болгария Грузия Кипр Греция Черногория Хорватия Тунис Испания

Как сообщали Українські Новини, цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.

Ранее также сообщалось о странах, где по данным туристических агентств можно недорого отдохнуть, полакомиться экзотическими фруктами и найти бюджетное и качественное жилье.