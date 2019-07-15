Мешканці Донбасу зможуть отримати до 300 тис. гривень компенсації за зруйноване житло

Кабінет Міністрів вирішив компенсувати до 300 тис. гривень за зруйноване через збройної агресії Росії житло на Донеччині.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВідповідне рішення Кабмін прийняв 10 липня.\r\n"Відтепер власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані в результаті збройної агресії Російської Федерації, на сході України зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень", - сказано в повідомленні.\r\nВідповідно до затвердженого механізму органи місцевого самоврядування (між цивільними та військовими адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого в результаті російської агресії, та видавати відповідні акти постраждалим людям.\r\nЗа інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, станом на 1 червня в Луганській області налічується 393 зруйновані будинки приватної форми власності.\r\nУ повідомленні не наводиться інформація щодо зруйнованих будинків у Донецькій області.\r\nДля отримання компенсації потерпілі мають подати заяви та документи до спеціально створених комісій при обласних держадміністраціях, які прийматимуть рішення про надання грошової компенсації.\r\nФорми необхідних документів і порядок розгляду заяв повинно розробити МТОТ.\r\nЗасоби для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло мають бути передбачені в державному бюджеті.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики з БМП обстріляли житлові квартали Мар'їнки.\r\nНа початку липня Президент Володимир Зеленський, виступаючи на конференції з питань реформ в Україні у Канаді, заявив, що на відбудову Донбасу необхідно понад 10 млрд євро.\r\nСтаном на 2016 рік через бойові дії в Донецькій області було пошкоджено та зруйновано 8,5 тис. будинків.