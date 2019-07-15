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15 липня 2019, понеділок, 13:00 21
Суспільство 2019-07-15T14:45:04+03:00
Українські Новини
Мешканці Донбасу зможуть отримати до 300 тис. гривень компенсації за зруйноване житло

Мешканці Донбасу зможуть отримати до 300 тис. гривень компенсації за зруйноване житло

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

Кабінет Міністрів вирішив компенсувати до 300 тис. гривень за зруйноване через збройної агресії Росії житло на Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Відповідне рішення Кабмін прийняв 10 липня.

"Відтепер власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані в результаті збройної агресії Російської Федерації, на сході України зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим визначатиметься за показниками вартості спорудження житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень", - сказано в повідомленні.

Відповідно до затвердженого механізму органи місцевого самоврядування (між цивільними та військовими адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого в результаті російської агресії, та видавати відповідні акти постраждалим людям.

За інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, станом на 1 червня в Луганській області налічується 393 зруйновані будинки приватної форми власності.

У повідомленні не наводиться інформація щодо зруйнованих будинків у Донецькій області.

Для отримання компенсації потерпілі мають подати заяви та документи до спеціально створених комісій при обласних держадміністраціях, які прийматимуть рішення про надання грошової компенсації.

Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв повинно розробити МТОТ.

Засоби для забезпечення грошової компенсації за зруйноване житло мають бути передбачені в державному бюджеті.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики з БМП обстріляли житлові квартали Мар'їнки.

На початку липня Президент Володимир Зеленський, виступаючи на конференції з питань реформ в Україні у Канаді, заявив, що на відбудову Донбасу необхідно понад 10 млрд євро.

Станом на 2016 рік через бойові дії в Донецькій області було пошкоджено та зруйновано 8,5 тис. будинків.

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