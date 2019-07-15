Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого ФСБ Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу заарештованого в РФ українця Павла Гриба.\r\nПро це йдеться у переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що Павло Карпенюк оголошений в розшук українськими правоохоронцями 12 червня поточного року.\r\nЙому заочно висунуто підозру за ст. 372 (притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією) Кримінального кодексу.\r\nЗапобіжний захід обвинуваченому не обирався.\r\nЗа даними ЗМІ, старший слідчий управління ФСБ росії по Краснодарському краю Карпенюк причетний до затримання і арешту 20-річного українця Гриба.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив Гриба до 6 років позбавлення волі.\r\nСуд визнав українця винним у сприянні тероризму.\r\nЗа версією звинувачення, Гриб нібито через соціальні мережі підбурював школярку з Сочі влаштувати теракт.\r\nГриб був затриманий російськими силовикам на території Білорусі в серпні 2017 року.\r\nВін був вивезений російськими силовиками на територію РФ і заарештований за звинуваченням у тероризмі.\r\nРозгляд справи в суді почався в липні 2018 року.\r\nЛікарі виявили у Гриба ознаки цирозу печінки і розвиток хвороби Альцгеймера.\r\nТакож уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова сказала, що заарештований українець потребує операції на серці.