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15 липня 2019, понеділок, 10:30 21
Силові структури 2019-07-15T12:15:02+03:00
Українські Новини
Справа Гриба: СБУ оголосила в розшук слідчого ФСБ, причетного до арешту українця

Справа Гриба: СБУ оголосила в розшук слідчого ФСБ, причетного до арешту українця

Павло Гриб. Фото: Громадське
Павло Гриб. Фото: Громадське

Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого ФСБ Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу заарештованого в РФ українця Павла Гриба.

Про це йдеться у переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначено, що Павло Карпенюк оголошений в розшук українськими правоохоронцями 12 червня поточного року.

Йому заочно висунуто підозру за ст. 372 (притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

За даними ЗМІ, старший слідчий управління ФСБ росії по Краснодарському краю Карпенюк причетний до затримання і арешту 20-річного українця Гриба.

Як повідомляли Українські Новини, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив Гриба до 6 років позбавлення волі.

Суд визнав українця винним у сприянні тероризму.

За версією звинувачення, Гриб нібито через соціальні мережі підбурював школярку з Сочі влаштувати теракт.

Гриб був затриманий російськими силовикам на території Білорусі в серпні 2017 року.

Він був вивезений російськими силовиками на територію РФ і заарештований за звинуваченням у тероризмі.

Розгляд справи в суді почався в липні 2018 року.

Лікарі виявили у Гриба ознаки цирозу печінки і розвиток хвороби Альцгеймера.

Також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова сказала, що заарештований українець потребує операції на серці.

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