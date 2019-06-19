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19 червня 2019, середа, 17:25 15
Політика 2019-06-19T17:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка керівником національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це йдеться в указі №415 від 19 червня, передають Українські Новини.

Раніше цю посаду обіймав екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк розповів, яким темам РНБО присвятить перші два засідання.

Раніше, 31 травня, Зеленський оновив склад РНБО.

Також 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.

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