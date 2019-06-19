Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка керівником національного координаційного центру кібербезпеки.\r\nПро це йдеться в указі №415 від 19 червня, передають Українські Новини.\r\nРаніше цю посаду обіймав екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Данилюк розповів, яким темам РНБО присвятить перші два засідання.\r\nРаніше, 31 травня, Зеленський оновив склад РНБО.\r\nТакож 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.